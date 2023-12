Minnesota e Oklahoma volano | vincono Fontecchio e Gallinari

Otto partite andate in scena nella nottata italiana NBA , con iTimberwolves e gliCity Thunder che confermano il proprio status ai vertici della Western Conference ai danni delle due squadre di Los Angeles. RISULTATI E CLASSIFICHE A Minneapolis ...... come nel caso di New Hampshire, Rhode Island, Michigan, Florida e. In quest'ultimo caso, ... è accaduto in California, Connecticut, Delaware, Idaho, Kansas, Utah,, Maine, ...I Timberwolves battono i Lakers, i Thunder si impongono sui Clippers NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Timberwolves e Thunder avanti tutta.Lakers senza LeBron sconfitti da Minnesota. Con Morant Detroit vince ancora. Successi per New Orleans, Chicago e Washington. Le 10 partite della notte italiana ...