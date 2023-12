Ministro Tajani in Albania | auguri a Gdf e incontro con Edi Rama

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tirana, 22 dic. (askanews) – Il Vice Presidente del Consiglio edegli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, è arrivato oggi a Tirana, in, per essere vicino ai militari italiani impegnati nelle missioni all’estero in occasione delle festività natalizie e portare loro glia nome del Governo. Al suo arrivo a Tirana,è stato accolto dall’omologo Igli Hasani, con cui ha avuto un breve colloquio all’aeroporto.visiterà il Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza (Nufrom) di base a Durazzo. Nata inizialmente per contrastare il traffico di esseri umani, la missione dei nostri finanzieri, che opera inda 26 anni, svolge un ruolo di primo piano nel contrasto ai traffici illeciti via mare ...