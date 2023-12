Milano sii buona almeno tu

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ho sedici anni e una striscia di grasso che svetta, fiera e dura, all’altezza della vita. È pelle. Strizzata dai pantaloni troppo stretti e confezionata a mo’ di salvagente dal tessuto elastico della maglia kombat della Roma. Mi sta di merda ma di togliersela non se ne parla proprio. “Stiamo per vincere lo Scudetto – mi ripeto per diluire la vergogna – devo godermela fino in fondo. Chissà quando mi ricapita…” Ho festeggiato 40 anni lo scorso martedì: avevo ragione, non è più successo., l’Hollywood e il Piccolo Sono a, con la scuola. I miei compagni discutono dell’Hollywood: ci andranno la sera stessa. Nella città meneghina, a inizio anni 2000, pare sia un must. Io sollevo gli occhi dal libro che sto leggendo e mi gratto l’orecchio. Gli occhiali di plastica comprati da un ambulante a Castel Gandolfo mi hanno causato uno sfogo. ...