Milan | messaggio di auguri di Cardinale alla famiglia rossonera

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Cari Rossoneri tutti, Con l’avvicinarsi della fine del 2023, tengo a rivolgervi il più calorosoo per le imminenti festività da tutti noi di RedBird e di AC. Come ogni anno, la prima parte della nostra stagione sportiva ha avuto sino ad ora la sua giusta dose di aspetti positivi così come di sfide. Mentre entriamo nella pausa invernale, siamo ancora in lizza per la vetta della Serie A e, pur non avendo superato il turno in Champions League, ora il nostro obiettivo è di avanzare in Europa League. Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù. Da quando abbiamo assunto la proprietà di ACpiù di un anno fa, abbiamo cercato ...