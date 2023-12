Milan | Giroud in visita ai bambini ricoverati all’ospedale Buzzi Leao e compagni all’Istituto dei Tumori

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come ogni Natale, anche quest’anno ilha realizzato una serie di iniziative di solidarietà durante le festività. Tra di esse, le visite presso ospedali del territorioese hanno coinvolto anche quest’anno diversi calciatori e calciatrici delle Prime Squadre rossonere. Questa settimana Oliviere Kevin Zeroli hannoto i piccoli pazienti della chirurgia pediatrica dell’Ospedale, poi Rafaele Selena Babb hanno fatto lo stesso per quelli dell’Istituto deidio, distribuendo doni e gadget rossoneri, scattando foto ricordo e offrendo loro un momento di spensieratezza in un periodo tanto importante. In precedenza c’era stata una primaPoliclinico, realizzata da ...

(4 - 3 - 3): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Loftus - Cheek, Bennacer, Reijnders, Pulisic,, Leao. All. Pioli. Serie A, Salernitana -: dove vederla in ...(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic,, Leao. Allenatore: Pioli. Frosinone - Juventus FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; ...Dove e come vedere in streaming Salernitana-Milan, le probabili formazioni e il pronostico per la partita della giornata 17 di Serie A.Roma, 22 dicembre 2023 – In questo fine settimana che anticipa il Natale andrà in scena la diciassettesima giornata di Serie A. Questa sera alle 20:45 sul prato dell’Arechi si giocherà Salernitana-Mil ...