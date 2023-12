Milan | ennesimo problema muscolare | si ferma Tomori

Attraverso un comunicato, la Curva Sud del Milan ha reso noto che non sarà presente al Via del Mare in occasione della partita tra Milan e Lecce , ... (sportface)

È emergenza assoluta nel reparto offensivo (e non solo) del Milan e Stefano Pioli è costretto a trovare i rimedi in vista della... (calciomercato)

Ibra is back. Per la terza volta è pronto a vestire i colori del Milan anche se, purtroppo, non ha più l’età per mettersi i calzoncini. A meno di un ... (ilfoglio)

Ancora un 1-1 per l’ Inter Primavera , stavolta nel derby contro il Milan . Dopo il primo tempo concluso sullo 0-1 i rossoneri restano subito in dieci , ... (inter-news)

