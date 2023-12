Milan | ecco date e orari dei match dalla 20^ alla 27^ giornata | News

tutto quello che c'è da sapere. IL CALENDARIO DALLA VENTESIMA ALLA VENTISETTESIMA GIORNATA ...00 Fiorentina - Udinese Domenica 14/01/2023 - 20:45- Roma Lunedì 15/01/2023 - 20:45 Atalanta - ...Commenta per primo L'ex centrocampista della Roma, Nemanja Matic , attualmente al Rennes avversario delnello spareggio per gli ottavi di finale di Europa League, può lasciare il club già a gennaio . Il serbo non si sarebbe integrato in Francia anche a causa di problemi di lingua. A riportarlo è l'...La Supercoppa Italiana in Arabia ha letteralmente stravolto il calendario di massima serie, ecco la programmazione fino alla giornata numero 27. La Lega Serie A ha comunicato tramite i propri canali ...Toro a quota 23, Empoli un punto sotto, Ecco perché lo scontro diretto in casa dei granata poco prima di Natale è una sorta di spareggio antico0patoi per le zone nobili ...