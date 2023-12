Milan | ci sarà una prima volta per Ibrahimovic

Commenta per primo Questa sera ildi scena a Salerno, per l'ultima trasferta del suo 2023. Zlatan Ibrahimovicinfatti in tribuna questa sera, per la prima volta dal suo ritorno in società in veste di senior Advisor. ...... da 3,5 milioni di euro netti, è in scadenza il prossimo 30 giugno , con il, che ha la possibilità di prolungarlo fino al 2025, c'è un rapporto di stima e fiducia, ma la sceltapersonale. ...