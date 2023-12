Migranti | l’appello del vescovo Francesco | “Aprite le porte | manifestate loro la solidarietà accogliente”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una lettera, un’esortazione, un invito ad accogliere i. È il messaggio che ildi Bergamo, monsignorBeschi lancia in occasione del Natale. Si rivolge “al popolo di Dio che è in Bergamo, ai presbiteri e diaconi, alle religiose, religiosi e tutte le persone consacrate; alle comunità parrocchiali e alle associazioni laicali”. Nel prologo ripercorre gli ultimi due decenni di attenzione aisvolta dalla Diocesi e dalla Caritas, sgombera il campo dell’incomprensione e delle paure che spesso definiscono le migrazioni “invasioni” e che non si tratta più di emergenza ma di un fenomeno strutturale. Per ilè tempo di predisporre un “centro di accoglienza”: “Questo centro viene gestito direttamente dalla Caritas diocesana, attraverso la ...