Mick Schumacher | bordata senza precedenti | “In Red Bull ”

Mick Schumacher torna in pista dopo un anno d’assenza e la chiusura della propria esperienza in F1. Il tedesco è pronto per una nuova sfida nel FIA ... (oasport)

Alpine ha annuncia to i sei piloti che saranno al via del Mondiale di Endurance in Qatar per l’inizio della stagione 2024 . Due le macchine a ... (sportface)

Dopo Jean Todt tra i pochi ad avere ancora contatti con la famiglia, la moglie Corinna e i figlie Gina Maria . il l'aneddoto di Timo Glock , anche a Stefano Domenicali è stato ...Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha dichiarato che guidare nel World Endurance Championship (WEC) è un' 'ottima opportunità' perdi dimostrare che le sue capacità possono ancora essere utili in Formula 1. Il tedesco è rimasto senza un posto a tempo pieno in F1 da quando è stato scaricato dalla Haas alla fine del ...A quasi 10 anni di distanza dal terribile incidente sugli sci di Michael Schumacher, l'attuale gran capo della F1 ed ex team principal Ferrari, Stefano Domenicali ha un pensiero inteso su Schumi ..."Sicuramente vedo la mia partecipazione al prossimo WEC (World Endurance Championship, ndr) come una sfida, ma anche come una possibilità di crescere come pilota e - se avrò una seconda opportunità in ...