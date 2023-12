Mezzi pubblici gratis | le città europee dove non si paga

22 - 12 - 2023 / Giorno per giorno Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavorie provvedimenti di viabilità in corso o in partenza dal 27 dicembre 2023 nel territorio ...e idi ...Solo nella giornata di giovedì, i militari della stazione carabinieri di Sant'Ilario hanno controllato 50 persone, 30e vari esercizi. Durante i controlli i militari hanno ispezionato ...Questa misura mira a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei giovani e delle persone anziane, che sono tra le categorie più vulnerabili al cambiamento climatico In secondo luogo, ...MONTAGNANA (PADOVA) - I carabinieri di Montagnana hanno arrestato una giovane di 22 anni, originaria del Marocco, dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio, 21 dicembre. La ragazza ...