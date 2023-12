Metaverso | per capirlo | dobbiamo guardare al passato

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un nuovo libro invita a ripescare aspetti deldella cultura del web per comprendere gli sviluppi del futuro. Ce ne parlano gli autori

Denise Rocha , modella e avvocatessa brasiliana, ha rivelato che un follower di OnlyFans le ha offerto 18 mila euro per fare sesso nel metaverso. Una ... (ilgiornaleditalia)

Il mercato europeo per il Metaverso supererà quello cinese nel 2030 con un tasso di crescita annuo del 36,5 per cento, previsti 119,35 miliardi di ... (ildenaro)

MetAlisei è uno spazio digitale di networking dedicato allo sviluppo del mondo della salute e pensato per fare incontrare ricercatori, investitori, ... (wired)

Non è il doppio digitale della nostra realtà, come vorrebbe la vulgata dei tecnoentusiasti, ma uno spazio ibrido e complesso. Lo spiega un libro (wired)

(Adnkronos) - Arriva il metodo in 5 punti per affrontare opportunità e sfide dell'innovazione digitale Angelo Gulisano, commercialista specializzato ... (liberoquotidiano)

Meme Kombat raggiunge 4 milioni di dollari in prevendita: il token $MK è pronto a esplodere

... distinguendosil'integrazione di GambleFi eil meccanismo di mettere in staking. Tra l'... il coinvolgimento della comunità attraverso la 'Battle Arena', l'integrazione nele il ...

In Cina l'intelligenza artificiale viene utilizzata per "resuscitare" i morti

... ma che viva in una realtà virtuale con l' IA : "Una volta sincronizzati la realtà e il, ...Uno degli aspetti negativi dell 'IA è che moltissime aziende pare richiedano migliaia di dollari...

Fortnite Rocket Racing, Festival e LEGO: il futuro di Epic Game si allontana da Battaglia Reale

Tantissime nuove modalità di gioco arrivano su Fortnite... che sembra sempre di meno un Battle Royale e sempre più un vero e proprio metaverso.

Economia e fisco: le imprese italiane alla scoperta di WEB3, Metaverso e NTF

5. Formazione, supporto e follow up. Completa il percorso l’offerta a latere di corsi, workshop e consulenze personalizzate per sviluppare competenze e conoscenze in materia di gestione aziendale, ...