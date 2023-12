Meta | multa Agcom da 5 | 85 milioni per pubblicità gioco d’azzardo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Milano, 22 dic. (askanews) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato la societàPlatforms Ireland per 5,85di euro per la violazione del divieto didelai sensi dell’articolo 9 del Decreto Dignità. Il procedimento, avviato a seguito di numerose segnalazioni pervenute all’Autorità, ha accertato la presenza di contenuti di promozione o comunque di, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, su 18 profili/account (5 su Instagram e 13 su Facebook), nonché di 32 contenuti sponsorizzati, ossia diffusi dietro pagamento sui predetti social media, atti a promuovere e/o pubblicizzare attraverso video e immagini attività die scommesse online con vincite in denaro. ...

MILANO – Una multa da 5,85 milioni per avere violato il divieto introdotto dal decreto Dignità in merito alla pubblicizzazione online del gioco d'azzardo. L'ha decisa la Autorità per le Garanzie nelle ...
Milano, 22 dic. (askanews) - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato la società Meta Platforms Ireland per 5,85 milioni di euro per la violazione del divieto di pubblicità del ...