Messina-Monopoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La, l’, latv e lodi, match dello stadio San Filippo Franco Scoglio valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di. La squadra giallorossa è sempre alle prese con la lotta salvezza e va alla ricerca di preziosi punti tra le mura amiche. La compagine pugliese, dal suo canto, non sta disputando una grande stagione e spera di centrare un importante colpo esterno per risalire la china. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

