MESsico e Nuvole | bocciare il Meccanismo potrebbe costare le Europee a Giorgia Meloni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Niente Mes. Ma. Il Mes,che serve a stabilizzare le economie, diventa come le, inafferrabile, fluttuante, inconsistente. Nonostante le promesse ai partner europei di, e soprattutto di Giorgetti, il Mes viene sonoramente bocciato in Parlamento. Sembra una mossa alla Alberto Sordi, Mes mi hai provocato ‘mo te magno. È una vendetta per essere stata esclusa dal club, Francia e Germania, che ha “firmato” il Patto di Stabilità e Crescita? Leggi anche: Bocciato il Mes, il giubilo della Legae il poker dellechefregarla Laè molto orgogliosa, vedi caso Giambruno, ma ha una vocazione politica ancora più forte. Per lei la politica val più del ...

... a spaccare le classifiche con rivisitazioni di classici (da Che cosa c'è a), contribuire all'esplosione dell'hip hop in Italia con Neffa ( Aspettando il sole ) o collaborare a ...... progettate e condotte dai comunicatori della scienza de Le. Non mancheranno gli spettacoli ... dalla Lapponia alpassando per l'Africa. Realizzeremo un fantastico biscotto colorato dalle ...L’inizio con cresta e Dr. Martens, l’epopea dello ska, il passaggio dai centri sociali a Sanremo, la «vena aurifera» che si è esaurita, la difficoltà di trovare un posto nel pop di oggi, la rottura e ...Qualche nuvola scura in più sui cieli economici della Svizzera: il Centro di ricerca congiunturale del politecnico federale di Zurigo (KOF) ritocca al ribasso le previsioni per la crescita elvetica. I ...