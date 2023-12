Mes | parla Giorgetti | Avevo interesse ad approvarlo | ma non era aria

Leggi su europa.today

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "Il ministro dell'Economia e delle finanze avrebbeche il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente che non fosseper un'approvazione, per motivazioni non soltanto...