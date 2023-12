MES | M5S vota come Lega e Fratelli D’Italia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un voto che suonauna sconfitta. La Camera, nella giornata di ieri, ha bocciato la ratifica della riforma del MES, dopo mesi di rinvii e polemiche, vedendo la maggioranza spaccarsi sulla questione.hannoto convintamente contro, infatti, Forza Italia si è astenuta. Dall’opposizione, invece, il Movimento Cinque Stelle si è trovato are insieme ai partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Posizione assolutamente controversa, che il leader del partito Giuseppe Conte ha spiegato. “La nostra è una posizione di coerenza rispetto alla risoluzione del Parlamento del dicembre 2020, che colva il futuro voto di ratifica sulla riforma del MES ad altri obiettivi. Chi è andato a trattare, dopo che siamo stati fatti fuori da Chigi, non ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “Il governo è ormai in tale difficoltà che è costretto a inventarsi l'ennesimo stratagemma per nascondere i suoi ... (liberoquotidiano)

Roma, 21 dic. (askanews) – La differenza di linea tra Pd e M5s sul Mes non impedisce “di costruire alleanze sui territori”, come del resto le ... (ildenaro)

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il voto alla Camera" sul Mes "serve alla maggioranza per mascherare la sconfitta in Europa, dove abbiamo rimediato un ... (liberoquotidiano)

... l'Italia obbedisce a Francia e Germaniabocciato alla Camera, maggioranza spaccata. Palazzo Chigi: 'Scelta Parlamento può avviare riflessione su modifiche trattato' Pd e, invece, continuano ...Il, il fondo salva - Stati dell'Unione europea, non passa alla Camera . Il governo Meloni, con l'appoggio di Lega e, ha deciso di non ratificare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità, ...Per Romano Prodi, intervistato da La Repubblica, la scelta della maggioranza di destra e del M5s di bocciare la ratifica del Mes è stata una vera e propria follia. «In politica esiste anche la follia.Mes, Braga (Pd): "La maggioranza non c'è più, si è spaccata, ha votato in modo diverso e ha sfiduciato il ministro dell'Economia, nel silenzio totale di Giorgetti e della presidente Meloni".