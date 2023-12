Mes | il no dopo la chiamata decisiva di Meloni agli alleati

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Mes agita l’esecutivo, e non solo. La Commissione Bilancio, presieduta da Giuseppe Mangialavori di Forza Italia, ha dato il via libera al parere contrario con l’ok di Fratelli d’Italia e Lega. La maggioranza si sgretola nel giorno in cui la Camera dei deputati doveva votare la proposta di ratifica della modifica del Meccanismo europeo di stabilità. L'articolo proviene da Il Difforme.