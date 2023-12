Mes | il giorno dopo la bocciatura della riforma Tajani | “Italia non rischia isolamento” Prodi | “Scelta folle”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Continuano, come prevedibile, le polemiche sulla decisione del Parlamento di non approvare la ratificadel Mes, il cosiddetto fondo salva stati europei, che, nella sua nuova versione ambirebbe ad assumere un ruolo anche nella risoluzione di crisi bancarie. Al di la del meritoi dati politici sono la spaccaturamaggioranza e che l’è l’unico paese Ue ad aver detto no alla ratifica e ciò blocca la nuova versione del Mes anche per gli altri paesi europei. Una condizione che porta molti osservatori a stigmatizzare il comportamentono paventando il rischio di “ritorsioni” europee. “Non mi pare” ci sia un rischio didell’a Bruxelles, afferma però oggi il ministro degli Esteri ...

Come ogni anno, Epic Games festeggia il Natale con sconti, offerte e giochi gratis , uno al giorno e oggi , e per le prossime 24 ore, sarà disponibile ... ()

In rapida successione si è infatti arrivati all'accordo sul nuovo Patto di stabilità e, ildopo, al voto (negativo) sul. Un "uno - due" pugilistico di grande effetto mediatico, certamente, ...Tra il no ale la mezza sconfitta sul Patto di stabilità, la maggioranza sembra muoversi a ... Tra i leader del centrodestra, con undi ritardo, si fa sentire Matteo Salvini: "Abbiamo dato l'...Il voto negativo E' un no quello arrivato dalla Camera per l'autorizzazione alla ratifica del Trattato sul Mes. A votare contro sono stati Fratelli d'Italia, Lega e non ...Con la bocciatura del Mes la destra ha mostrato di ritenere più importanti i suoi equilibri interni e la competizione per le europee che gli interessi dell'Italia e la sua credibilità. Una linea ...