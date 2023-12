Mes | Giorgetti | Nessuno strappo con Ue | può essere migliorato

Così il ministro dell'Economia,dopo l'approvazione della Manovra in Senato. Torna sul:"Si può migliorare. Questi trattati sono stati fatti in certi periosi storici. Nel tempo cambiano ..."Sulche ci fossero problemi era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto di Stabilità, ma le sfide in Europa sono ben altre. Non è che l'Europa ha sempre ragione".Via libera dell'Aula del Senato alla manovra. La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa all'esame della Camera e il ...Improvvisamente solo all’interno del suo stesso partito. Non era probabilmente così che Giancarlo Giorgetti si immaginava di uscire dalla delicatissima questione del Mes, con la mancata ratifica del ...