Mes | Giorgetti | L’Europa adesso ce la farà pagare Nella Lega alla fine passa la linea del segretario Salvini

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Parlamento italiano ieri ha bocciato il Mes, l'Italia resta l'unico dei 27 Paesi dell'Ue a non aver ratificato l'accordo. La decisione come si sa ha creato divisioni nette siamaggioranza che nelle opposizioni. Ma chi ha sentito più di altri il peso di questo voto contrario è sicuramente il ministro dell'Economia Giancarlo. Sono in tanti - si legge su Repubblica - ad averlo sentito,mattinata di ieri. E il suo pensiero emerge, informalmente, pur nell’assenza ufficiale di conferma di ricostruzioni dei fatti precedenti al voto d’Aula. "ce lae toccherà a me metterci la faccia", si lamenta con chi l’ha sentito. Traduzione: ci saranno delle conseguenze per l’Italia. Non è un problema di merito: l’unica cosa su cui il ministro dell’Economia ...