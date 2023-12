Mes | cos’è e perché è necessario approvarlo

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Mes è uno strumento importante per tutti gli stati europei: vediamoapprovarne la riforma Il Mes (meccanismo europeo di stabilità) è uno strumento internazionale a carattere regionale che ha lo scopo di fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell’area euro che si trovano in difficoltà o che rischiano di compromettere la stabilità dell’intera unione monetaria. Il Mes è stato istituito nel 2012, in seguito alla crisi del debito sovrano che ha colpito alcuni Paesi europei, come la Grecia, l’Irlanda, il Portogallo, la Spagna e Cipro. Esso sostituisce i precedenti meccanismi temporanei di salvataggio, come il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Il Mes ha una capacità di prestito massima di 500 miliardi di euro, che può raccogliere sui mercati finanziari ...