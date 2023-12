Mes | Conte | ' M5S coerenti | Patto? Meloni ha messo cappio al collo a Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il voto alla Camera" sul Mes "serve alla maggioranza per mascherare la sconfitta in Europa, dove abbiamo rimediato un pacco di stabilità e decrescita: altro cheaveva preannunciato che per l'Europa sarebbe finita la pacchia e invece se ne torna incon un pacco di instabilità e decrescita. In ragione di una flessibilità irrisoria solo fino al 2027, ossia fino alla scadenza del governo, si prevede un percorso dolorosissimo con parametri che potranno imporci tagli fino a 10-15 miliardi l'anno. I patrioti della domenica hannounalall '". Così Giuseppeal Fatto Quotidiano. Il leader M5S rivendica coerenza sul no al Mes: "La nostra è una posizione di coerenza rispetto alla ...