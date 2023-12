Mes | Braga Pd | ' La maggioranza non c' è più | Giorgetti è un ministro sfiduciato'

Napoli , Gollini in gruppo, personalizzato per Mario Rui e Cajuste, novità su Kvara: ecco il report completo del club Il Napoli si è allenato ... (terzotemponapoli)

Napoli , Gollini in gruppo, personalizzato per Mario Rui e Cajuste, novità su Kvara: ecco il report completo del club Il Napoli si è allenato ... (terzotemponapoli)

Napoli-Braga , sfida decisiva per gli ottavi di Champions League, il club lancia un messaggio sui social per carica re l’ambiente partenopeo. Il ... (napolipiu)

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ieri è stata una pagina negativa per l'Italia, abbiamo perso ogni credibilità a livello europeo. Meloni ci aveva ... (liberoquotidiano)

Per la maggioranza quello che è importante è raccontare che va tutto bene, ma ha votato contro ilindebolendoci sempre di più", ha aggiunto- Chiuso l'accordo fra Francia e Germania ci si sarebbe aspettato una ratifica, invece c'è stata una ritorsione impedendo che fosse ratificato il'. Così Chiara, capogruppo Pd alla Camera, a ...Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ieri ha vinto Borghi e ha perso Giorgetti. Il ministro dell'Economia venga a riferire sulla questione del Mes e del Patto di stabilità". Così Chiara Braga, capogruppo Pd ...Mes, Braga (Pd): "La maggioranza non c'è più, si è spaccata, ha votato in modo diverso e ha sfiduciato il ministro dell'Economia, nel silenzio totale di Giorgetti e della presidente Meloni".