Mes bocciato dal governo | finalmente un' ottima notizia Renderebbe più solide le banche e più poveri i cittadini

La Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. FdI e Lega hanno votato contro, come il ... (ilgiornaleditalia)

La Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. FdI e Lega hanno votato contro, come il ... (ilgiornaleditalia)

Leggi anche Fratelli d'Italia delira sulle droghe, in galera anche per caso di lieve entitàalla Camera, maggioranza spaccata. Palazzo Chigi: 'Scelta Parlamento può avviare riflessione ...La cronaca politica rimane quella che è in questa coda un po' troppo pasticciata del 2023, in cui sul già citatotra l'entusiasmo del vice presidente leghista del Consiglio Matteo ...Il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato la bocciatura della riforma del Mes e le richieste di dimissioni delle opposizioni ...Quanto successo in Parlamento, in cui Lega, Fratelli d’Italia, il M5S e la sinistra estrema hanno bocciato la ratifica del MES, rende bene il livello di analfabetismo economico raggiunto dalla nostra ...