Mes bocciato | Claudio Borghi gongola | «È stata la mia vittoria Mi vedo ministro alla cultura»

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 dicembre 2023) «Oggi è la mia giornata, è la mia. Indiscutibile»., senatore della Lega considerato da molti l’artefice della decisione di Meloni sulla bocciatura del Mes. In un’intervista al Fatto Quotidiano, il no-euro descrive la sua campagna e la sedicente abilità per convincere la premier a rigettare la ratifica del fondo Salva Stati: «L’abilità che mi riconosco è l’insegnamento. Spiegare l’economia aggredendo le curve ispide del tecnicismo. Parlo come mangio. Ed è sempre sorprendente vedere l’effetto». Sollecitato dalle domande di Antonello Caporale – che gli prospetta un posto tra i ministri del governo Meloni e una rivalità con ilGiorgetti per il ministero dell’Economia –avanza un’auto-candidatura: «Mi...