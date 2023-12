Mercato Napoli | un ex azzurro per sostituire Anguissa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilpotrebbe far tornare inil centrocampista per, impegnato in Coppa d’Africa nel mese di gennaio. A circa 10 giorni dallo start del calcioinvernale in Serie A, ilappare già come una delle squadre più attive in sessione. Questo, a causa delle numerosi voci fuori uscite sui partenopei negli ultimi giorni. Meluso e Micheli sono infatti a lavoro per garantire alla rosa la cessione di esuberi o di qualche profilo con cui monetizzare (Elmas), prima di passare ai colpi in entrata. Fra questi potrebbe quindi presenziare anche un ex, ammirato innel corso di una breve parentesi e che potrebbe permettere al club disenza ricorrere a pesanti ...