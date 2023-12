Mercato libero | quanto conviene affidarsi ad un unico partner per luce e gas

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. In estate mentre Angelozzi inseguiva talenti, scegliendoli con l'avallo del tecnico, De ... (247.libero)

Il Napoli è andato al risparmio su tutto : allenatore - mercato - sostituto dell’allenatore (Libero)

Il Napoli e il lungo momento no. Ne scrive Libero con Claudio Savelli. Il Napoli si è sentito così in alto da aver puntato in basso. È andato al ... (ilnapolista)