Meloni | prossimo anno più difficile | ci attende grande lavoro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (askanews) – “Voglio ringraziare ogni dipendente, ogni funzionario, ogni ufficio. Davvero avete fatto, abbiamo fatto, credo nella difficoltà, unstraordinario quest’e ce ne aspetta un altro forse ancora più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo saluto in collegamento video ai dipendenti di Palazzo Chigi. “Per cui – ha aggiunto – quello che voglio augurarvi è un Santo Natale felice, sereno, nel quale siate orgogliosi delche avete fatto. Voglio augurarvi di poter riposare perché davvero ci aspetta un altrodi. Vi ringrazio di cuore per ogni singola ora, per ogni singolo minuto che avete passato a lavorare, non per me ma per l’Italia, perché noi – ha concluso ...

Giorgia Meloni riferisce al Parlamento le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo , in programma per il 26 e 27 ottobre 2023. Tra i ... (ilfoglio)

Non si arresta la furia di Morgan che, dopo le ultime dichiarazioni in diretta di Fedez , durante la semifinale dei live di X Factor, andati in onda ... (leggo)

... se si guarda ai risultati degli ultimi anni e alle proiezioni per iltriennio offerte da ... scaricando peraltro le colpe sul Governo, che però è composto dai loro stessi partiti. Mai ......metà delanno. Ebbene, anche su questo fronte, nulla da segnalare. Anzi, sembra che le novità siano addirittura piaciute. Dieci buoni motivi per dire "no" al Mes: l'appello a GiorgiaCon 112 sì, 76 no e 3 astenuti, la legge di bilancio 2024 del Governo Meloni ottiene il via libera del Senato e ... Per chi andrà in pensione anticipata dall’anno prossimo, il taglio è ridotto di un ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo saluto in collegamento video ai dipendenti di Palazzo Chigi. "Per cui - ha aggiunto - quello che voglio augurarvi è un Santo Natale ...