Meloni non si è mai espressa | Schlein torna sull' assalto alla Cgil e attacca

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "Era un attacco di matrice neofascista e questa sentenza lo conferma". Così la segretaria del Pda sentenza emessa dal tribunale di Romasede delladi due anni fa. "Un'occasione perre a chiarire quella matrice su cui allora mi pare Giorgianon si fosse mai", ha aggiunto. "Un'occasione per ribadire quanto dice da molto tempo l'ANPI, e cioè che secondo la Costituzione le organizzazioni neofasciste andrebbero sciolte", ha concluso.

Non è sfuggito che a differenza di Antonio Tajani l’altro suo vice, Matteo Salvini, ha evitato di esporsi in prima persona lasciando il compito di ... (ilsole24ore)

Ma quali toni aggressivi, il premier Meloni è serio e risponde nel merito delle questioni. La manovra? Non mi dispiace”. Un Mario Monti che non ti ... (secoloditalia)

Forza Italia e Noi Moderati si astengono. Anche l’opposizione è divisa: M5S contro, il Pd vota per la ratifica (corriere)

Cnf: solo censura o avvertimento per l'avvocato che viola l'equo compenso

Ora la legge c'è ma serve a nulla Bongiorno: 'Una normale avrebbe salvato la vita' Via libera ... prevenzione e formazione La legge di bilancio die Giorgetti taglia su tutto salvo che sul ...

Dal 2024 algoritmi arruolati dal fisco

Pnrr, Massi (Corte Conti):abbassare la guardia sui controlli, per evitare... "Per i prossimi ... l'unico pericolo per la tenuta del governo di Giorgiaè l'opposizione giudiziaria. Pronto a..

Il Tamarindo: Meloni e la telefonata agli alleati sul Mes: in Europa ognuno fa i propri interessi

La questione Mes è stata oggetto di ampio dibattito all’interno della maggioranza italiana, ma alla fine sembra che non ci saranno conseguenze dopo la decisione di dire no a tale proposta. Secondo fon ...

Verso le elezioni europee: ora la destra vuole anche Bruxelles

Al voto Ue di giugno i tre partiti dell’area popolare e conservatrice puntano a raccogliere la maggioranza e scardinare la grande coalizione uscente. Ma i sondaggi dicono che non ce la faranno Guerre, ...