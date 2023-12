Mef | Giorgetti | “Come ministro dell’Economia avrei avuto interesse che venisse approvato”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Il Ministeroavevache il Mesper motivi di tipo economico-finanziari”. Ile delle Finanze Giancarlorisponde così ai giornalisti, dopo che ieri il Parlamento italiano ha bocciato la ratifica del Mes. Giancarlo– Notizie.com – © AnsaLa maggioranza si era spaccata perché mentre Fratelli d’Italia e Lega avevano bocciato la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, Forza Italia si era astenuta. “Persi è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni, mi è sembrato evidente che non c’era aria per l’approvazione, per motivi non solo economici”, aggiunge. Il Mef avrebbetutto ...

La Manovra è stata approvata al Senato e in occasione della votazione c'è stato modo di parlare per Giancarlo, ministro dell'Economia. In particolare il titolare delsi è focalizzato sulle discussioni inerenti alla bocciatura del Mes andata in scena ieri alla Camera: 'Che sul Mes ci fossero ...... per sviare l'attenzione dalla clamorosa sfiducia ae la gravissima spaccatura in ... E soprattutto, come ha chiarito lo stessolo scorso giugno, avrebbe migliorato il rating dei nostri ...Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica nel corso della discussione parlamentare.Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, oggi il voto al Senato. Il 29 dicembre ultimo passaggio alla Camera senza fiducia ...