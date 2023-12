McLaren | Brown contro il modello Red Bull - AlphaTauri | ' Serve indipendenza'

diRacing.che più di tutti si è speso per l'introduzione di un budget cap che avesse soglie anche più rigide di quelle poi negoziate tra le squadre. "Da una prospettiva di ...La, però, sul punto è tranquillissima. Come affermato dall'amministratore delegato Zakla scuderia è pronta a gestire la grande competitività dei due piloti e anche i momenti di ...L'a.d. di McLaren Racing chiede alla F1 e alla FIA uno stop in futuro ai rapporti di collaborazione e influenza tra squadre che soggiaciono alla medesima proprietà ...Zak Brown ha parlato bene di Max Verstappen. In una lettera scritta sul sito web della McLaren, l'amministratore delegato ha avuto belle parole per Verstappen e anche per i suoi piloti.