Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali in Irpinia | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nel periodo delle festività natalizie sono stati intensificati i servizi rivolti al contrasto della vendita di artifici pirotecnicie delle modalità di detenzione per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. In tale contesto, nei giorni scorsi, sono state eseguite due distinte operazioni di servizio condotte rispettivamente in Prata Principato Ultra e Atripalda dai dipendenti Nucleo Pef e Gruppo Avellino. Nel primo caso, i finanzieri del Nucleo Pef hanno rinvenuto in un casolare dismesso un soggetto intento a fabbricare illegalmente artifizi pirotecnici, pari a 1.000 pezzi, di fattura artigianale, privi di qualsiasi etichettatura, aventi un totale di massa attiva esplodente ...