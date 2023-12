Max Verstappen stronca Brad Pitt e il suo nuovo film sulla Formula 1 | “Come pilota non mi piace molto”

(Di venerdì 22 dicembre 2023)di1? Voto insufficiente. Parola di Max. Prima del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, aldella Red Bull e a tutti i suoi colleghi sono state mostrate alcune sequenze in anteprima deldi Joseph Kosinski con protagonista la star hollywoodiana infilata nella tutina ignifuga dei campioni di1 tra paddock, pista e podio. “Ho guardato alcuni spezzoni del”, ha spiegato. “Li hanno mostrati durante la riunione dei piloti con la spiegazione diavevanoato il tutto. È bello da vedere, ma sinceramente non mi interessa. Non ho bisogno di ...

La Formula 1 ha preso un periodo di pausa per un relax che dovrà far rilassare i piloti pronti per una nuova avventura. E Verstappen ? La Red Bull ... (sportnews.eu)

Il tradizionale brindisi natalizio in casa Ferrari riapre il sentitissimo tema dei piloti per il futuro, con un occhio di riguardo al campione del ... (sportnews.eu)

Parte coi favori dei pronostici anche per il Mondiale di Formula 1 2024 . È Max Verstappen campione del mondo per 3 volte consecutive A marzo ... (sportnews.eu)

I due top five russi si mettono al volante sul circuito di Formula 1 Yas Marina in quel di Abu Dhabi, recentemente ospite dell'incoronazione dicome miglior pilota del 2023 La off season va goduta sino all'ultimo istante. I due tennisti russi, Danil Medvedev e Andrey Rublev, non si sono fatti scappare l'occasione alla vigilia ...... con la prossima monoposto ormai in fase di completamento, che ha il compito di rilanciare la sfida con la Red Bull e di andare a prendere. Quindi in bocca al lupo ai due Carletti, ..."Nessuno poteva mai immaginare che avrebbe avuto un figlio diventato campione del mondo all’interno della scuderia che io gestisco"."Nessuno poteva mai immaginare che avrebbe avuto un figlio diventato campione del mondo all’interno della scuderia che io gestisco".