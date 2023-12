MasterChef Italia | Masterclass al completo | seconda puntata tra Stress test e Mystery Box

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Secondo appuntamento died è l’esordio ufficiale per ladi quest’anno. Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall’ultimo scoglio che separava alcuni cuochi amatoriali dall’ingresso ufficiale in classe: il giudice ombra che finalmente ha un nome, quello dello chef geniale e visionario Davide

Cosa è successo nel secondo appuntamento del cooking show di Sky Secondo appuntamento died è l' esordio ufficiale per la Masterclass di quest'anno . Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall'ultimo scoglio che separava alcuni cuochi ...Già alla seconda serata eccoli emozionati a cucinare fra i fornelli più ambiti della televisione italiana.ha regalato l'esordio ufficiale per la Masterclass di quest'anno. Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall'ultimo scoglio che separava alcuni ...Secondo appuntamento di MasterChef Italia ed è l’ esordio ufficiale per la Masterclass di quest’anno. Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall’ultimo scoglio che ...Roberto e Marina stanno tornando in Italia senza di lei, che perderà quindi non solo suo figlio ma tutto quello che ha costruito lì. Diego riuscirà mai a rivedere la giovane a cui si stava piano piano ...