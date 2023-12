MasterChef Italia 2023 | i 20 Cuochi Amatoriali in Gara! Golden Pin e Mystery Box sorprendono

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Secondo appuntamento died èl’esordio ufficiale per la Masterclass di quest’anno. Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall’ultimo scoglio che separava alcunidall’ingresso ufficiale in classe: il giudice ombra che finalmente ha un nome, quello dello chef geniale e visionario Davide Scabin. A lui il compito di organizzare, insieme ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, le prove da “dentro o fuori” per chi aveva ottenuto nei Live Cooking due sì e un no. E così, con la consulenza di Scabin, i tre hanno completato la scelta dei 20che si fronteggeranno nelle prossime settimane e che già si sono messi alla prova con la prima, sorprendente e preziosissima, ...

MasterChef Italia 2023, la squadra è al completo: i 20 grembiuli bianchi sono stati assegnati. Sono terminate ieri le selezioni degi cuochi amatoriali con gli ultimi Live Cooking.