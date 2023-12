Masterchef Italia 13 | le pagelle della seconda serata | Alice nel paese delle Golden Pin

(Di venerdì 22 dicembre 2023)13 è arrivato allacon il completamentoMasterclass, la prima bellissima Mistery Box voluta da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. E l’introduzionePin, una sorta di spilla dell’immunità che è andata alla bravissima. Dopo una primacon la minaccia del giudice ombra (che era Davide Scabin, come ampiamente previsto e non il gemello cattivo di Barbieri), diamo un’occhaiata anche al menù del secondo round del il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy nelledi13. La Masterclass, voto: 7 ...

Masterchef Italia 13 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata dell’edizione 2023 2024 su Sky, Tv8, in chiaro, dove vederlo. 21 ... (tpi)

Chi è l’uomo ombra ? È quello che si chiedono in molti da quando hanno saputo dell'esistenza di un quarto giudice pronto a valutare i candidati con ... (europa.today)

MasterChef: come vedere in streaming dall'estero la puntata 2

Come vedere in streaming dall'estero la seconda puntata di: la soluzione è semplice ed economica, alla portata di ...

Come vedere in streaming la seconda puntata di MasterChef

È tutto pronto per la seconda puntata della nuova edizione di: ecco le due opzioni per vederla questa sera in ...

MasterChef Italia 13: Davide Scabin è il giudice ombra, ecco i 20 concorrenti

Nella puntata del 21 dicembre abbiamo assistito alle ultime selezioni, allo stress test e alla prima Mistery Room: ecco cosa è successo su Sky e chi è in gara ...

Nonni, giovani sognanti e un po' di Art Attack. Masterchef diventa una fiaba di Natale

Un foglio bianco e matite colorate. La prima mystery box stagionale di Masterchef è così, senza cibo. I venti concorrenti della tredicesima edizione di Masterchef non devono confrontarsi con strani ...