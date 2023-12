Mary Earps sportiva dell’anno Ma Joey Burton non è d’accordo…

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’ex calciatore inglese ha attaccato il portiere del Manchester United femminile, che di recente ha ricevuto un premio importante AncoraBarton, che continua ad attaccare il calcio femminile. Dopo le dichiarazioni dell’ultimo periodo, che hanno fatto molto rumore soprattutto in Inghilterra, l’ex giocatore del QPR è tornato a far parlare di sé. In questa situazione ha preso in giro, dopo che è stata nominatadalla BBC. La calciatrice è stata determinante nell’ultima sfida dell’Inghilterra, aiutando la sua squadra a raggiungere la finale della Coppa del Mondo parando un rigore. Le Lioness poi sono state sconfitte nell’ultimo atto dalla Spagna.Barton in veste di allenatore (Ansa) – Notizie.comIl portiere del Manchester United, soprattutto, è ...

The Best FIFA, Spalletti tra i finalisti grazie allo scudetto vinto con il Napoli!

... Lionel Messi The Best FIFA Women's Player: Alexia Putellas The Best FIFA Men's Goalkeeper: Emiliano Martinez The Best FIFA Women's Goalkeeper:The Best FIFA Men's Coach: Lionel Scaloni ...

The Best FIFA Football Awards 2023: Bounou, Ederson e Courtois in lizza per il miglior portiere

... Candidati al miglior portiere maschile: Yassine Bounou ; Ederson ; Thibaut Courtois Candidati al miglior portiere femminile: Mackenzie Arnold ; Catalina Coll ;

Yassine Bounou del Marocco in lizza per il premio Fifa 2023

Gli altri due finalisti sono Thibaut Courtois (Belgio - Real Madrid) e Ederson Santana de Moraes (Brasile - Manchester City).

Best Fifa Awards: miglior portiere, ecco i finalisti

La Fifa ha annunciato i finalisti dei premi The Best Fifa Women's Goalkeeper e The Best Fifa Men's Goalkeeper per l'edizione 2023 dei The Best ...