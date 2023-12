Mario Venuti | “Ecco perché ho rinviato l’uscita dell’album”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vi spiegohoe continuo a pubblicare singoli. La fruizione della musica attraverso lo streaming ha cambiato le regole del gioco. Pubblicare un album a poca distanza dal primo singolo rischia di bruciare anzitempo un intero album. Le canzoni contenute nell’album non sono più pitchabili, per usare un gergo contemporaneo. Non sono più nuove e sarebbero penalizzate come futuri singoli. In più questo permette ad un progetto di durare più a lungo e accompagnare l’attività live che è la vera cosa importante soprattutto economicamente, visto che le piattaforme di streaming pagano veramente poco. L'articolo L'Opinionista.