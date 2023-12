Mario Sechi | Musk | Atreju e le strane cronache della sinistra di carta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La tecnica domina la politica, la scienza corre a velocità imprendibile per chi fa le leggi, il fenomeno che vuoi regolare oggi è superato domani. Non è un esercizio inutile, sia chiaro, ma è un po' come l'idea di fermare il vento. I padroni del vapore oggi sviluppano reti di Intelligenza Artificiale, robot con capacità super -umane, lanciano missioni spaziali con la Nasa, diffondono un'idea nuova di mobilità che non è solo un cambio del motore ma del paradigma del sistema industriale. In un sottosopra storico notevole, laè passata dalla venerazione per Steve Jobs (il fondatore di Apple), all'odio per Elon. Quando il creatore di Tesla e Space X è arrivato ad, la festa di Fratelli d'Italia, il Pd ha aperto il fuoco. Nessuna sorpresa, è la battaglia politica di ogni giorno. I partiti fanno i partiti, l'opposizione ...