Mare Fuori è il programma più visto sul web nel 2022 2023 e la Rai sorpassa Mediaset Poi Amici e Uomini e Donne

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Valentina Romani e Nicolas Maupas in(foto di Sabrina Cirillo)è il dominatore assoluto. Il prison drama giovanile prevale su ogni competitor web nella stagione televisiva(1 settembre-30 maggio) con 4,252 miliardi di minuti visti su RaiPlay. Numeri monstre che non tengono conto delle visualizzazioni su Netflix (dove si attesta come la seconda produzione italiana più vista nei primi sei mesi del) ma che allo stesso tempo sono lievitati per la scelta di trasmettere la terza stagione in anteprima streaming (su Rai2 è il settimopiùdella primavera con 1,3 milioni di spettatori). In seconda posizione, nella classifica per Totale Tempo ...

... Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, le prove da 'dentro o' per chi aveva ottenuto ... boules di mandorla aromatizzate e tzatziki al basilico e menta) e Michela (Terra emi piace ...sta per arrivare con la quarta stagione su Rai2 . La serie di successo, da cui è stato tratto anche il musical diretto da Alessandro Siani , arriverà in prima serata con i nuovi episodi a ...Un primo tour nei club (“Come te tour”) per accontentare più gente possibile, i fan di “Mare fuori”, su tutti; ma a Napoli, per l'ultima data, Matteo Paolillo (salernitano, classe ‘95) dimostra di non ...Grande tradizione, dunque, storia ma anche modernità. Le coste ventose di Marsala hanno accolto mercanti e avventurieri, che per mare raggiungevano questo angolo di Sicilia fin dai tempi dei Fenici, i ...