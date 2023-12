Marc Hedrich è il nuovo Presidente e Ceo di Kia Europe

FRANCOFORTE (GERMANIA) -è stato nominato al vertice della filiale europea di Kia, a partire dal 1 gennaio 2024, come Presidente e CEO. La nomina si inserisce nel lungo rapporto di Kia con, che negli ...Kia ha annunciato la nomina dicome presidente e CEO della filiale europea di Kia , a partire dal 1° gennaio 2024. In Kia da nove anni, durante i quali ha ricoperto ruoli di alto livello, il più recente come presidente ...FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Marc Hedrich è stato nominato al vertice della filiale europea di Kia, a partire dal 1 gennaio 2024, come Presidente e CEO. La nomina si inserisce nel lungo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...