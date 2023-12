Manuele Mameli | truccatore e amico di Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo | ”Loro parlano di degrado culturale | è uno scherzo?”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lo storicodi, infuriale Pio eGrieco, in occasione della presentazione della nuova commedia “Come può uno scoglio”, ha dito al Corriere della Sera: “Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone”.Pio e ...

Lo scontro tra il make up artist e il duo comico, dopo il caso ...... gestisce il blog/e - commerce The Blond Salad e la talent agency che cura la sua immagine, quella della sorella Valentina Ferragni e del makeup artist(con cui Chiara ha lanciato le ...Pio e Amedeo attaccano Chiara Ferragni. Amedeo del duo comico la definisce "Simbolo di degrado culturale"; non c'è pace per l'influencer.Chiara Ferragni, molto provata dalla vicenda delle sponsorizzazioni ingannevoli che la coinvolgono, secondo fonti a lei vicine, «sta vivendo le conseguenze di un forte trauma psichico, ...