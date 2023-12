Manovra | Senato dà ok con 112 sì

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il governo italiano ha superato con successo una prova cruciale ottenendo la fiducia alsulla proposta di maxiemendamento allaeconomica. L’esito del voto è stato di 112 voti favorevoli, 76 voti contrari e 3 astensioni. La seduta parlamentare è stata sospesa temporaneamente, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della nota di variazioni al bilancio e della sua successiva valutazione da parte della Commissione Bilancio. La ripresa della seduta vedrà iri esprimere il loro voto sulla nota di variazioni e, infine, il voto finale. Ora è il turno della Camera: lava verso l’approvazione Il maxiemendamento allaeconomica passerà ora all’esame della Camera dei Deputati per una seconda lettura, completando così il percorso parlamentare di ...

Claudio Lotito schiaccia un pisolino in Senato durante la maratona notturna per gli emendamenti alla manovra . In aula infiammava il dibattito ... (ilgiornaleditalia)

verso il via libera in prima lettura del Senato alla legge di Bilancio 2024 . L’Aula del Senato è tornata a riunirsi per le dichiarazioni di voto ... (ilsole24ore)

Verso il via libera in prima lettura del Senato alla Manovra 2024 . È in corso in aula la chiama dei Senato ri per votare sulla fiducia chiesta dal ... (ilsole24ore)

Una volta completato questo iter nel, lasarà sottoposta all'esame e al voto definitivo della Camera dei Deputati per l'approvazione finale. I tempi per l'approvazione sono ...12.45, ok delalla fiducia Il governo ha incassato la fiducia insul maxiemendamento alla. 112 i voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti. L'assemblea ora passerà all'esame ..."Ascensore sociale No, crediamo in tanti faticosi piani di scale da fare a piedi": l'idea di crescita del sottosegretario Freni ...Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula è tornato a parlare della Manovra varata dal Cdm e del Patto di Stabilità a cui il governo Meloni ha ...