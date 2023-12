Manovra | ora rush finale alla Camera | tempi | misure e risorse

il testo passa alla Camera per l'approvazione definitiva il 29 dicembre di Montecitorio, ... I primi emendamenti dell'opposizione allaarriveranno in commissione Bilancio della Camera già ...La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimentopassa all'esame della Camera e il via libera finale del Parlamento è previsto - in base agli ...dalla...Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture 22/12 18:38 Onu: sì aiuti a Gaza, ma niente tregua 22/12 18:38 Onu: sì aiuti a gaza, ma niente tregua ...con l’obiettivo di licenziare il testo in poche ore, in modo da metterlo il 29 al voto in Aula. I punti più importanti in sei capitoli 1 LE TASSE Cuneo, Stipendi confermati Il “cuore” della manovra ...