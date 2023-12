Manovra | ok del Senato alla fiducia con 112 sì - Salvini | Molto soddisfatto

Via libera dell’Aula del Senato alla Manovra . La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa ... (ilsole24ore)

Via libera del Senato alla fiducia sul maxiemendamento sulla Manovra . L’ok è passato con 112 voti favore voli, 76 no e 3 astenuti. L’assemblea ora è ... (ilfattoquotidiano)

Via libera del Senato alla fiducia sul maxiemendamento sulla Manovra 2024 con 112 voti favorevoli, 76 no e 3 astenuti.La seduta dell’Aula è stata ... (ilsole24ore)

Canone Rai - fringe benefit - taglio al cuneo e pensioni : verso via libera del Senato alla manovra 2024

verso il via libera in prima lettura del Senato alla legge di Bilancio 2024. L’Aula del Senato è tornata a riunirsi per le dichiarazioni di voto ... (ilsole24ore)