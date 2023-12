Manovra | l' opposizione contro la violenza di genere A destra solo mance

Mentre Giorgia Meloni è a Bruxelles per evitare condizioni troppo punitive del Patto di Stabilità, in patria si continua a discutere della Manovra , ... (ildifforme)

Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Oggi la legge di bilancio in Senato per la discussione generale trovato un ... (sbircialanotizia)

Risorse per ministri Nellaabbondano stanziamento pensati su misura per alcuni ministri. Matteo Salvini ha portato a casa i 35 milioni di euro per il potenziamento e lo sviluppo del porto ......Cinque stelle abbiamo governato insieme e bene" Al Senato è appena stata votata la fiducia alla, ma il dibattito in aula, o per meglio dire gli scontri non solo tra maggioranza e, ...“Come forze di opposizione siamo riusciti nell’intento di riportare la discussione generale nel merito della legge finanziaria senza trascurare la tempistica. Ciò ha consentito di avviare i lavori d’a ...Il ministro: “Quando leggerete il patto di stabilità vedrete che è molto meglio di quanto sembra” ...