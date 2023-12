Manifestazione non autorizzata davanti alla Camera | scontri tra studenti e polizia

“La sinistra condanni la violenza contro Pro Vita“. A parlare per prima, come suo atto d’esordio della giornata, è stata la presidente del Consiglio ... (ilfattoquotidiano)

...per bloccare i ragazzi e le ragazze che volevano fare un corteoautorizzato. Le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, hanno reagito. La protesta degli studenti Laera ......corteo studenti,scontri con agenti Al vaglio della polizia la posizione di alcuni studenti fermati, per aver forzato il blocco degli agenti, per impedire ai partecipanti della...Hanno accesso i fumogeni al ritmo degli slogan hanno iniziato a muoversi ma non essendo una manifestazione autorizzata ed essendo qauelli obiettivi sensibili, le forse di polizia presenti sul posto ...La manifestazione al Pantheon era stata preannunciata sui social dai collettivi studenteschi: «Dalle scuole occupate alle strade, non ci avete ascoltato» avevano scritto. Ad organizzarla, il ...