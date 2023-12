Manchester City vince il mondiale per club | Fluminense ko 4-0

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilper la prima volta nella sua storia ilper. Gli inglesi, campioni d’Europa in carica, superano con un netto 4-0 i brasiliani dellanella finale disputata al King Abdullah Sportsdi Jeddah, in Arabia Saudita. Partita subito in discesa per gli uomini di Pep Guardiola, avanti dopo 40 secondi con il tap-innte di Julian Alvarez, poi il raddoppio con l’autogol di Nino al 27?. Nel secondo tempo gli inglesi controllano e chiudono i conti con Phil Foden al 72? e ancora Alvarez all’88’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il Manchester City ha battuto 4 - 0 (2 - 0) il Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, ed ha conquistato il Mondiale per club 2023. In rete Julian ... (247.libero)

(Adnkronos) – Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il mondiale per club . Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano ... (periodicodaily)

Il Manchester City vince il Mondiale per club per la prima volta nella sua storia grazie al 4 - 0 contro il Fluminense nella finale di Jeddah. ... (247.libero)

Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano i brasiliani nella finale Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il ... (sbircialanotizia)

Ghedda, 22 dicembre 2023 – Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il Mondiale per Club. Gli inglesi, campioni d’Europa in ... (ilfaroonline)

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il mondiale per club . Gli inglesi, ... (dayitalianews)

Ilvince per la prima volta nella sua storia il mondiale per club. Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano con un netto 4 - 0 i brasiliani della Fluminense nella finale ...Ilè campione del mondo. La squadra inglese, vincitrice della Champions League la scorsa stagione, ha battuto 4 - 0 i brasiliani del Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, nella finale ...Con un nettissimo 4-0 inflitto ai brasiliani della Fluminense, vincitrice dell'ultima Copa Libertadores, il Manchester City, campione d'Europa in carica dopo la vittoria dello scorso giugno nella ...È il Manchester City il club Campione del Mondo FIFA del 2023. La formazione allenata da Pep Guardiola disputata sul prato del 'King Abdullah Sport City' di Jeddah ha battuto in finale i brasiliani ...