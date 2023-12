Manchester City vince il mondiale per club | Fluminense ko 4-0

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano i brasiliani nella finale Ilper la prima volta nella sua storia ilper. Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano con un netto 4-0 i brasiliani dellanella finale disputata al King Abdullah Sportsdi Jeddah, in Arabia Saudita. Partita

Il Manchester City è campione del mondo. La squadra inglese, vincitrice della Champions League la scorsa stagione, ha battuto 4-0 i brasiliani del Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, nella finale del Mondiale per Club 2023. Il Manchester City vince il Mondiale per club per la prima volta nella sua storia grazie al 4-0 contro il Fluminense nella finale di Jeddah. Guardiola con quattro vittorie diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questo trofeo. Ultimo atto del Mondiale per Club 2023, al King Abdullah Sport City di Jeddah il Manchester City ha ottenuto per la prima volta nella propria storia il titolo di Campione del Mondo FIFA imponendosi sul Fluminense.